A emissão desta terça-feira, dia 14 de janeiro, de "As Três da Manhã", da Renascença, realizou-se a partir da Web Summit, em Lisboa.

Carlos Moedas foi o convidado especial de Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves. No final da conversa, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa elogiou as apresentadoras do programa das manhãs da Renascença e entregou um "prémio" especial à equipa.

"Vocês são o meu unicórnio preferido (...) Queria aqui, em nome dos portugueses, dar às 'Três da Manhã' este prémio. Um tricórnio [novo galardão da Web Summit e da Câmara Municipal de Lisboa]", frisou Carlos Moedas. "Vocês são absolutamente espetaculares e fazem a nossa vida mais bonita todos os dias", acrescentou.