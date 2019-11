Acompanhada pelos músicos Luís Guerreiro, na guitarra portuguesa, Flávio Cardoso, na viola, Tiago Maia, no baixo, e Pedro Geraldes, em guitarra elétrica, Carminho abre a digressão, no dia 11 de janeiro, no Teatro Virgínia, em Torres Novas, seguindo para Estarreja, onde no dia 18 de janeiro sobe ao palco do cineteatro local. No dia 24, a fadista canta em Alcobaça, no cineteatro municipal.

A intérprete de “Uma vida noutra vida” tem apenas dois espetáculos em fevereiro, no dia 01 no Centro de Artes e Espetáculos de Portalegre, e no dia 29 no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.

No dia 05 de março, Carminho e os músicos estão no Convento São Francisco, em Coimbra, e, no dia seguinte, no Forum Cultural, em Alcochete, no distrito de Setúbal. No dia 07 de março Carminho sobe ao palco do Auditório Municipal do município vizinho do Seixal.

Ainda em março, no dia 14, a intérprete de “Lágrimas do Céu” atua no Teatro das Figuras, em Faro, seguindo para Bragança, onde no dia 20 de março sobe ao palco do Teatro Municipal, e, no dia seguinte, apresenta-se no Teatro Municipal de Vila Real.