Em maio de 2020, Carminho esteve em direto na sua conta no Instagram e a emissão foi interrompida por algumas chamadas telefónicas. No final da atuação 'live', a cantora desabafou, pensando que já tinha terminado a emissão na rede social.

"F**-**, mas quem é que me estava a ligar? São pessoas que fazem de propósito", desabafou a fadista no final do direto no Instagram, pensando que já tinha desligado a transmissão.

Esta semana, em entrevista à Rádio Renascença, a cantora recordou o momento. "Não quis dizer aquilo às pessoas, não queriam que me ouvissem", frisou.

"Foi um desabafo, porque me estavam sempre a interromper. Não era muito boa a fazer lives e estava a ficar nervosa por não conseguir fazer aquilo do princípio ao fim. E foi mais famoso do que o live que eu fiz", rematou Carminho na rubrica "Desculpa, mas vais ter de perguntar", do programa "As Três da Manhã".