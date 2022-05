A cantora e compositora Carolina de Deus deu-se a conhecer com o single de estreia "Talvez" e conquistou as rádios nacionais. Esta semana, a agência Primeira Linha confirmou que a artista portuguesa é a mais procurada na aplicação Shazam em Portugal.

O top nacional é liderado por zzoilo & Aitana, seguidos por Becky G. & KAROL G, Harry Styles, Camila Cabello e Ed Sheeran e Matias Damásio. Carolina de Deus ocupa o sexto lugar.

A artista que se prepara para revelar o segundo single no próximo mês de junho, já se estreou em palco com dois concertos esgotados no Auditório Carlos Paredes, em Lisboa. Agora prepara-se para pisar pela primeira vez um palco a norte, com um concerto no Porto, no Teatro Passos Manuel.

Carolina de Deus, natural de Lisboa, conta com influências variadas, que vão desde Amy Winehouse ou The Beatles, até Bárbara Tinoco, Jorge Palma ou António Zambujo. Autodidata no piano, deu aos 18 anos os seus primeiros passos na música no concurso televisivo "La Banda", transmitido na RTP, no qual foi finalista.