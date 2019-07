Carolina Deslandes é um dos destaques deste ano do Cale & SangriAgosto, festival de rua no Fundão que conta com animação, concertos, atividades circenses, teatro, gastronomia e mostra de produtos regionais, anunciou a organização.

O festival, que decorre pelo oitavo ano consecutivo, realiza-se de 02 a 11 de agosto e é promovido numa parceria entre a Câmara Municipal do Fundão, a Associação Comercial e Industrial do Fundão e a Junta de Freguesia. A nota de imprensa enviada à agência Lusa refere que as atividades deste festival estão centradas na zona antiga e que os estabelecimentos comerciais têm horário alargado, dando assim mais vida às principais artérias desta cidade do distrito de Castelo Branco. "Pretende-se estimular o comércio tradicional, assim como as restantes atividades económicas endógenas, revitalizar a Zona Antiga do Fundão e sensibilizar os participantes e os visitantes para o cumprimento de medidas mais ecológicas e amigas do ambiente, promovendo o uso eficiente de recursos materiais e energéticos", aponta a informação. Continuar a ler Carolina Deslandes atua no dia 11 de agosto, às 22:00, sendo que este é o único espetáculo com entrada paga e o bilhete custa oito euros. Para o dia 10 de agosto está agendada a apresentação de "A Mão, o Animal e o Mistério", criação que envolve a participação de habitantes de Belmonte, Sabugal, Guarda, Covilhã e Fundão, no âmbito do projeto "Cultura em Rede" da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. Com uma forte componente de atração de rua, o evento integra ainda a atuação de diversas fanfarras, a apresentação do espetáculo final do encontro de jovens músicos denominado "Filarmóniko", bem como a atuação de bandas filarmónicas, de espetáculos circenses, entre outros. A componente ecológica, que já valeu ao festival "Sê-lo Verde" atribuído pelo Ministério do Ambiente, também será mantida com utilização de material reutilizável em detrimento de material descartável (sacos) e a promoção de condições para a separação dos vários tipos de resíduos, bem como de clips para segurar o copo ecológico. A organização também informa que as colunas e a iluminação led serão alimentadas através de fontes renováveis e que haverá estruturas para controlo de desperdício alimentar e utilização de "mochilas recoletoras" (recolha de lixo).