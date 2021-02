Carolina Deslandes apresenta este sábado, dia 27 de janeiro, na segunda semifinal do Festival da Canção o tema "Por Um Triz". Em conversa com o SAPO Mag, a artista revelou alguns detalhes da sua atuação.

"Tive uma ideia, não sei se vai funcionar ou não. Espero que as pessoas entendam a ideia e que gostem. A única coisa que posso revelar é que é a primeira atuação da minha vida que vou fazer sem tatuagens", contou a cantora.

"Vou cobrir as minhas tatuagens todas. A única tatuagem que vou deixar à mostra são os tracinhos que tenho nos dedos porque, no dia em que atuou no Festival da Canção, faz um ano que faleceu a minha avó. E esta tatuagem é de homenagem à minha avó e vou deixa-la", explicou ao SAPO Mag.

Carolina Deslandes é uma das participantes da edição de 2021 do Festival da Canção. "Por Um Triz" é o tema apresentado - ouça aqui a canção.