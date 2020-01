É ainda em janeiro, no dia 25, que a Companhia Nacional de Bailado sobe ao palco do Teatro Micaelense com um espetáculo que compreende “Adagio Hammerklavier”, “Short Cut” e “In The Future”, três obras coreografadas pelo holandês Hans Van Manen.

O teatro chega no dia 1 de fevereiro, com a sessão para escolas do espetáculo músico-teatral “+MARE”, e regressa a 28 de março com “Sopro”, uma peça escrita e encenada por Tiago Rodrigues em que Cristina Vidal, ponto do Teatro Nacional D. Maria II há mais de 25 anos, assume o protagonismo de um espetáculo em que “são evocadas as histórias reais e ficcionais de um teatro agora em ruínas”. A Cristina Vidal juntam-se em palco Beatriz Maia, Isabel Abreu, Marco Mendonça, Romeu Costa e Sara Barros Leitão.

Na música, o grande destaque é Carolina Deslandes, que atua a 14 de março, mas a época abre com o Concerto de Ano Novo da pianista Ana Paula Andrade, a 15 de janeiro, e com os concertos “Dentro da Caixa” que juntam, num registo intimista, os cantautores açorianos Sara Cruz e Romeu Bairros, a 17 de janeiro, e Luís Alberto Bettencourt e Cristóvam, a 18 de janeiro.