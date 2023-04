No seu espaço de opinião no Correio da Manhã, o antigo jornalista Alexandre Pais criticou a imagem de Maria Botelho Moniz e Cristina Ferreira. Na sua conta no Instagram, Carolina Deslandes reagiu ao texto: "Alexandre, a culpa não é só tua. É do jornal que permite e promove este conteúdo".

"É da noção continua e perpetuada de que a mulher tem de se tornar ‘apresentável’ para ter uma posição de destaque. Mas é, acima de tudo, esta falta de noção de que se pode falar do aspeto físico das mulheres, do seu corpo, como se fosse um objeto ao qual se atribui uma classificação", frisou a artista nas redes sociais.

Na publicação, a cantora sublinha que o texto não "fala do trabalho" das duas apresentadoras: "Estamos a falar de duas profissionais, mas não estamos a falar do seu trabalho". "E como se isto já não fosse merda suficiente ainda as comparas a duas colegas - porque é um elogio ainda maior elogiar uma mulher comparando-a a outra. Não são as mulheres que são tóxicas umas com as outras, são vocês com as vossas merdas de nos pôr em ranking, são vocês e a vossa toxicidade", acrescenta.

"Não és simpático nem robusto, mas és uma valente vergonha", rematou.