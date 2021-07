"O meu próximo disco não é um disco de canções felizes". É um disco sobre a travessia da dor e do tempo", revelou Carolina Deslandes esta quarta-feira, dia 28 de julho, na sua conta no Instagram, adiantando que as canções que tem feito "são como betadine e água ardente".

"As duas queriam desinfectar, umas ardem mais que outras. E não é por acaso que ouvimos desde pequenos que 'tudo o que arde cura', é preciso que arda antes que cicatrize", frisou.

No texto, a cantora confessa que, "durante muito tempo" penso que não podia "ter só estás canções tristes, ninguém vai gostar disto". "'Tenho de conseguir fazer canções felizes, canções de verão'. Mas não tenho. Porque ia quebrar a minha primeira regra sagrada enquanto artista: cantar a verdade", sublinhou.

"Desculpem pesar-vos com a minha dor na música, mas como a Marisa Liz me disse, a dor é comum a todos, tal como o amor. E se há momentos mais difíceis na vida, que possamos saber que não estamos sozinhos", rematou.

Veja o post:

https://www.instagram.com/p/CR3woBnjrTP/?utm_medium=copy_link