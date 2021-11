Este sábado, dia 6 de novembro, Fernando Daniel esteve à conversa com Daniel Oliveira, no programa "Alta Definição". Nas redes sociais, a entrevista emotiva do cantor destacou-se e esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter em Portugal.

Na sua conta no Instagram, Carolina Deslandes reagiu à entrevista. "Um murro no estômago, uma lição. Um coração bom, que se refaz sem medo da dor", frisou.

"Um dos maiores artistas da nossa geração, com um coração que é proporcional ao seu talento. Chorei, ri. E só queria deixar aqui escrito que toda a gente devia ver esta entrevista. A Matilde e a Sara têm muita sorte. E nós também", rematou a cantora.