As atuações da Orquestra Sinfónica do Porto no Centro Cultural de Belém em maio e na Fundação Calouste Gulbenkian em outubro são um dos exemplos que o diretor artístico referiu, recordando que em tempos as digressões foram “mais intensas”.

“Quando veio a crise não fomos só nós que sofremos. Nós tínhamos parcerias habituais em que todos os anos a Orquestra da Casa ia tocar ao CCB e o Remix Ensemble à Gulbenkian e fazíamos intercâmbio, depois com a crise todos sofreram e, portanto, tiveram de recentrar a sua atividade. Agora estamos a relançar isso”, avançou.

Outro aspeto para aumentar a notoriedade da Casa da Música passa pela iniciativa Orquestra no Património, onde a música e o património dão as mãos em concertos ao ar livre em locais históricos.

“Estamos a construir as parcerias, sobretudo com as câmaras municipais, que são fundamentais, porque ao fazer concertos ao ar livre com características que nós queremos que sejam especiais com ambiente patrimonial, obrigam a uma colaboração muito íntima”, explicou António Jorge Pacheco.

Segundo o responsável, o “problema” para 2020 vai ser “dar resposta a todos”, porque além das cidades que já receberam a Orquestra no Património em 2019 – Faro, Braga, Porto, Mafra, Castelo Branco, Viana do Castelo e Évora -, há outras “que tiveram conhecimento do programa e que estão a pedir” para participar.

A iniciativa da Casa de Partida, que consiste em levar por Portugal músicos que passaram pelos palcos da Casa da Música e que se distinguiram pela sua qualidade, é outra das apostas do diretor artístico.

“Todos os anos temos dezenas de concertos Novos Talentos […]. Fazemos uma seleção daqueles que achamos que são os melhores e estamos a criar parcerias com várias salas e teatros municipais, nomeadamente em festivais por todo o país”, explicou.

Um dos destaques da programação de 2020 da Casa da Música, apresentada hoje, em conferência de imprensa, é a estreia mundial da “nova obra para orquestra espacializada” do compositor francês Philippe Manoury.

O espetáculo está marcado para o dia 17 de abril e trata-se de uma encomenda da Casa da Música e Musica Viva/Bayerischen Rundfunk.

A Casa da Música vai dedicar o ano de 2020 a França, que já foi país em destaque em 2012 na instituição que assinala o seu 15.º aniversário com uma programação que inclui a integral das sinfonias de Beethoven.

“A França continua a ser uma das grandes potências culturais, da arte, do pensamento e, portanto, olhando para aquilo que foi a programação de 2012, nota que ficaram imensas lacunas, ficou muito por explorar e, portanto, achei que valia a pena regressar ao ano França, com uma perspetiva diferente” e ao longo da temporada fazer uma viagem ao “longo da história da música francesa desde a escola de Notre Dame [século XIV] até aos dias de hoje”, explicou António Jorge Pacheco.