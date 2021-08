A espera chegou ao fim. Depois de promover o lançamento nas redes sociais, The Weeknd revelou esta sexta-feira, dia 6 de agosto, o seu novo single. "Take My Breath" marca o início de uma nova era na carreira do artista, que decidiu guardar o seu casaco vermelho no armário e embarcar numa nova viagem sonora.

Para "Take My Breath", o músico apostou num visual vintage, desde a capa do single até ao videoclipe, que já pode ser visto na conta de Youtube de The Weeknd - veja aqui.

"Take My Breath" é o primeiro single a solo The Weeknd desde "After Hours". A era do álbum foi extensa e marcando, tendo começado em novembro de 2019 com os singles "Heartless" e "Blinding Lights".

Em entrevista recente à publicação GQ, The Weeknd confessou que o novo disco é o álbum que "sempre quis fazer".

O artista regressa aos palcos com 104 espetáculos, que arrancam no dia 14 de janeiro de 2022 em Vancouver, que passará pela América do Norte e Europa.

Já o regresso a Portugal está marcado para os dias 25 e 26 de outubro de 2022, em Lisboa, na Altice Arena.