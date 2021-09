O salão Preto e Prata do Casino Estoril acolhe, em outubro, os espetáculos “Origens”, no dia 6, uma “celebração da dança” e, no dia 13, “Aplauso em Português”, “celebração da música”, anunciou esta sala, solidários com o movimento Aplauso.

O projeto Aplauso - Movimento de Apoio a Artistas visa apoiar “todos os profissionais do espetáculo”, e conta com, como parceiros, a PMP Eventos, o Casino Estoril, a Câmara de Cascais e a União Audiovisual, entre outras entidades. “Origens”, no dia 6 de outubro às 21h00, “celebra a dança, com 10 atos inovadores criados por 10 coreógrafos e levados a palco por um corpo de 30 bailarinos”. “Aplauso em Português”, no dia 13 à mesma hora, “celebra a música em português, tendo como convidados especiais Wanda Stuart, FF, e estarão também em destaque Paulo Sá, Rui Drummond, Liza Veiga, acompanhados ao vivo pela banda de Nelson Canoa”. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram