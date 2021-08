Catarina Furtado celebrou o seu aniversário no passado dia 25 de agosto, mas a festa prolongou-se até sexta-feira, dia 27. Nas redes sociais, a apresentadora da RTP1 revelou que foi surpreendida pelos mentores (António Zambujo, Diogo Piçarra, Aurea e Marisa Liz) e pela equipa do "The Voice Portugal".

"O meu aniversário prolongou -se porque equipa e amigos fizeram questão de me surpreender durante as gravações do 'The Voice Portugal'. Partilho apenas um bocadinho do incrível ambiente que se vive em bastidores", escreveu Catarina Furtado na sua conta no Instagram.

"E depois o resultado é o que se vê no ecrã. E é tão bom dançar, abraçar, gargalhar e gostar", rematou.