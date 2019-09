Segundo a mesma fonte, trata-se de “um trabalho que reúne informação histórica sobre a Catedral de Notre-Dame, desde a sua construção até à sua influência sobre outras catedrais mundiais, ao longo de várias épocas”.

A catedral católica no centro da capital francesa foi edificada em 1163, iniciou a função religiosa em 1182, embora os trabalhos de construção tenham prosseguido até 1345.

Os primeiros arquitetos foram Pierre de Montreuil e Jean de Chelles, mas a catedral, construída na Île de la Cité, continuou a ser acrescentada e alterada, ao gosto das épocas, ao longo dos séculos, para lá de 1345.

A catedral ardeu no passado dia 15 de abril, um incêndio que deixou “marcas naquilo que é a identidade artística da civilização europeia”, disse à Lusa, na ocasião, o historiador Marco Daniel Duarte, um dos coordenadores do projeto Rota das Catedrais, do Ministério da Cultura.