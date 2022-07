Fruto de uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, a exposição "Parque Mayer 100 anos - O esplendor da Revista" vai estar patente na Praça dos Restauradores até dia 31 de julho.

A Feira do Parque Mayer abriu no dia 15 de junho de 1922, adotando aquele nome, porque os seus promotores pretendiam ressuscitar as antigas feiras da capital, de acordo com as exigências dos tempos modernos.

Naquele espaço, junto à Avenida da Liberdade nasceram então casas de comes e bebes, e divertimentos, que incluíam quatro teatros, o primeiro dos quais, Maria Vitória, inaugurado 15 dias depois, a 1 de julho de 1922.

Nos anos seguintes, surgiram então três novas casas de espetáculo: o Variedades (1926), o Capitólio (1931) e o ABC (1956).

“Nesta exposição, que celebra os 100 anos do Parque Mayer, evoca-se o sentido primeiro da abertura – a reabilitação em modo permanente das feiras de Lisboa – os seus divertimentos e sobretudo os teatros, que transformaram o espaço num dos mais importantes polos culturais da cidade e elevaram a Revista à categoria de género teatral de eleição dos portugueses”, referem os organizadores.