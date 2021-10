Tó Trips, Vicente Palma, Lisboa String Trio e Marco Campaniça fazem parte da programação especial do Dia Mundial da Música do Centro Cultural da Malaposta. As comemorações arrancaram esta quinta-feira, dia 30 de setembro, com a banda Patifes.

Esta sexta-feira, dia 1 de outubro, Tó Trips sobre ao palco do centro cultural. O concerto está marcado para as 21h00. No sábado (2), é a vez do LST – Lisboa String Trio apresentar o álbum "Aqui e Ali" - o trio de cordas atua também às 21h00.

Já no domingo, dia 3 de outubro, às 16h30, é a vez de Marco Campaniça celebrar o Dia Mundial da Música com um concerto no Centro Cultural da Malaposta.

A programação especial encerra na noite de domingo, às 21h00, com Vicente Palma. Emmy Curl será a convidada especial.

Todas as informações sobre os concertos estão disponíveis no site do Centro Cultural da Malaposta.