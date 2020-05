O espólio de Beatriz Costa é composto por objetos de uso pessoal e retrata também a vida da atriz ligada ao cinema, no qual se notabilizou através das personagens de Alice, a costureira de "A Canção de Lisboa", e a lavadeira Gracinda, de "A Aldeia da Roupa Branca".

Entre os objetos de uso pessoal expostos, destacam-se recordações da vida artística, como os sapatos que Carmen Miranda lhe ofereceu, as coleções de burros e de bonecas, alguns deles oferecidos por admiradores, lembranças das viagens que fez pelo mundo e ofertas de amigos e admiradores.

O espólio incorpora ainda uma parte documental, com recortes de publicações periódicas, fotografias e correspondência da atriz, e animações em vídeo.

A casa da cultura fica aberta ao público a partir de quinta-feira, mediante uso de máscara e cumprimento das distâncias mínimas devido à pandemia de COVID-19.

No concelho, foi inaugurado em 1934 o Cine-Teatro Beatriz Costa, na Malveira, que já não existe.

Beatriz Costa, pseudónimo de Beatriz da Conceição, nasceu a 14 de dezembro de 1907 na localidade de Charneca do Milharado, freguesia da Venda do Pinheiro, no mesmo concelho, onde passou os primeiros anos da infância.

A atriz morreu a 15 de abril de 1996, aos 88 anos de idade, num quarto do sexto andar do hotel Tivoli, em Lisboa, e o seu corpo está sepultado no cemitério da Malveira.

O edifício adquirido pelo município a privados foi alvo de obras de reabilitação, integradas no Plano de Regeneração Urbana previsto para a vila, um investimento total de 4,2 milhões de euros.

O projeto de requalificação urbana da Malveira prevê também obras de requalificação do Largo da Feira e da Avenida José Batista Antunes, orçadas em 3,1 milhões de euros, acrescidas de mais 659 mil euros para a remodelação das redes de abastecimento de água e drenagem de águas pluviais aí existentes.

O concurso público foi lançado em dezembro, tendo o município selecionado o empreiteiro e aguarda visto do Tribunal de Contas a autorizar o contrato de adjudicação da empreitada para a poder iniciar.

A empreitada destina-se a requalificar o espaço público do Largo da Feira, incluindo a reabilitação dos equipamentos existentes, o arranjo urbanístico do largo e da sua envolvente a nível da mobilidade, estacionamento, iluminação e mobiliário urbano, e a criação de zonas pedonais, áreas de ensombramento, espaços verdes, um anfiteatro ao ar livre, um quiosque e um parque infantil.

A intervenção engloba também a requalificação da Avenida José Batista Antunes, que vai alterar a mobilidade, o estacionamento, o mobiliário urbano e a iluminação.

A empreitada prevê ainda a remodelação das redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais.