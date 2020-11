O professor, crítico e investigador Fernando Cabral Martins, que traduziu poesia de Boris Vian, o pianista João Paulo Esteves da Silva e o ensaísta e poeta Bernardo Pinto de Almeida são os participantes de uma conversa, moderada por Carlos Vaz Marques, a iniciar às 16h00, do próximo dia 08, domingo, na sala Ribeiro da Fonte.

Duas horas após a conversa, no Pequeno Auditório, haverá um pequeno concerto com canções de Boris Vian. A interpretar vão estar Luís Vicente (trompete), Nazaré da Silva (voz) e João Carreiro (guitarra).

Nascido em Ville-d'Avray, em 10 de março de 1920, Boris Vian foi um autor versátil ligado aos movimentos surrealista e anarquista. Engenheiro de formação, tem obra publicada que vai do romance, à poesia, às canções e à tradução.

Este autor de vanguarda, ligado aos movimentos culturais e políticos de Paris no pós-II Guerra Mundial, morreu em Paris, em 1959, aos 39 anos. “Guerre et liberté", "Le déserteur", "Je bois" e "Juste le temps de vivre" constam do alinhamento do concerto, com nove composições do autor de "As Formigas" e "A Espuma dos Dias", autor de policiais, sob o pseudónimo Vernon Sullivan (que se apresentava como um escritor norte-americano do 'romance negro', traduzido por Vian).