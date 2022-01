De acordo com informação disponível no site oficial dos prémios, a cerimónia, marcada para 3 de abril, será apresentada pela ‘cara’ do “The Daily Show”, Trevor Noah.

A 64.ª cerimónia de entrega dos Grammys estava inicialmente marcada para 31 de janeiro, na Crypto.com Arena (antigo Staples Center), em Los Angeles, com público e atuações ao vivo, mas acabou por ser adiada “devido às incertezas da variante Ómicron”.

Esta será a primeira vez que a cerimónia dos Grammys decorre em Las Vegas.

O músico norte-americano Jon Batiste lidera as nomeações aos 64.º Grammys, os prémios norte-americanos da música, com onze indicações, seguido de Justin Bieber, Doja Cat e H.E.R., com oito indicações cada.

Jean Batiste, um dos responsáveis pela banda sonora de “Soul - Uma Aventura com Alma”, filme de animação da Disney que conquistou o Óscar de Melhor Banda Sonora Original, no ano passado, está nomeado para Álbum do Ano, com “We Are”, e Gravação do ano, com “Freedom”, contando ainda com nomeações em categorias de R&B, jazz, clássica, música de raiz americana e vídeo musical.

A longa lista de 86 categorias dos Grammy abrange diferentes géneros musicais, do jazz à música clássica, passando pelo rap, o rock ou o metal, e do gospel aos audiolivros.

Nesta edição, pela primeira vez, a organização aumentou o número de nomeados em algumas categorias de oito para dez. Esta mudança abrange categorias como Gravação, Álbum e Canção do Ano, bem como Artista Revelação.

Jon Batiste compete pelo Grammy de Álbum do Ano com Justin Bieber (por “Justice (Triple Chucks Deluxe)”), Billie Eilish (“Happier than ever”), Kanye West (“Donda”), Tony Bennett e Lady Gaga (“Love for sale”), Olivia Rodrigo (“Sour”), Taylor Swift (“evermore”), Lil as X (“Montero), Doja Cat (“Planet her”) e H.E.R. (“Back of my mind”).

Já na categoria de Gravação do Ano, além de Jon Batiste (com “Freedom”), estão nomeados Tony Bennett e Lady Gaga (“I get a kick out of you”), ABBA (“I still have faith in you”), Justin Bieber om Daniel Caesar e Giveon (“Peaches”), Bradi Carlile (“Right on time”), Doja Cat com SZA (“Kiss me more”), Lil Nas X (“Montero(Call me by your name)”), Olivia Rodrigo (“drivers license”) e Silk Sonic, o duo Bruno Mars e Anderson.Paak (“Leave the door open”).

O campo das categorias genéricas inclui ainda Grammy de Canção do ano e Artista Revelação.

Para o Grammy de Canção do Ano estão nomeadas: “Bad Habits”, de Ed Sheeran, “A beautiful noise”, de Alicia Keys e Brandi Carlile, “drivers license”, de Olivia Rodrigo, “Fight for you”, de H.E.R., “Happier than ever”, de Billie Eilish, “Kiss me more”, de Doja Cat com SZA, “Leave the door open”, dos Silk Sonic, “Montero (Cal me by your name”), de Lil Nas X, “PEaches”, de Justin Bieber com Daniel Caesar e Giveon, e “Right on time” de Brandi Carlile.

Pelo Grammy de Artista Revelação competem Arroj Aftab, Jimmie Allen, Baby Keem, Finneas, Glass Animals, Japanese Breakafast, The Kid LAROI, Arlo Parks, Olivia Rodrigo e Saweetie.

Jonathan Michael (Jean/Jon) Batiste é também o líder dos Stay Human, banda do The Late Show with Stephen Colbert, de que é diretor musical. Tocou com Stevie Wonder, Prince, Lenny Kravitz, Ed Sheeran, Roy Hargrove, entre outros músicos, ao longo da carreira. Partilha a direção artística do National Jazz Museum, no Harlem, em Nova Iorque, com o contrabaixista Christian McBride.

A banda sonora de "Soul - Uma Aventura com Alma" deu-lhe igualmente um Globo de Ouro e o prémio da academia britânica de cinema e televisão (Bafta).