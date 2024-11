O produtor mexicano Edgar Barrera é o artista mais nomeado para a 25.ª edição dos Grammy Latino, com nove indicações, seguido da cantora colombiana Karol G e do rapper porto-riquenho Bad Bunny, ambos com oito nomeações cada.

Na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa está em competição “Esperança”, música escrita pelos músicos brasileiros Criolo e Amaro Freitas com o produtor brasileiro Nave e com o músico português Dino D'Santiago.

“Esperança”, interpretada por Dino d’Santiago, Criolo e Amaro Freitas, foi gravada entre Portugal e o Brasil e editada em maio passado.

Na categoria de Melhor Arranjo figura “Linha de Passe”, com arranjos do músico brasileiro Nailor Proveta, e que faz parte do álbum “Músicas Brasileiras, Músicos Portugueses”, que a Orquestra Jazz de Matosinhos editou em março.

A cerimónia dos 25.º Grammy Latino realiza-se no Kaseya Center de Miami, a partir das 20:00 de hoje, na Florida, Estados Unidos, quando for 01:00 de sexta-feira, em Portugal.

Em 2023 a cerimónia de entrega dos Grammy Latino aconteceu pela primeira vez fora dos Estados Unidos, mais concretamente em Sevilha, Espanha.