O programa é constituído por "Um Conto de Natal de Charles Dickens", uma encomenda da OML a Sérgio Azevedo, baseado no conto homónimo de Charles Dickens, e a Sinfonia "Praga", de Wolfgang Amadeus Mozart.

A OML será dirigida pelo maestro Élio Leal, e Susana Henriques fará a narração.

Em Lisboa, o concerto realiza-se no Teatro Thalia, e, em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures, no Centro Cultural local.