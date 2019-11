O musical “Chicago”, que abriu a temporada 2019/2020 no Teatro da Trindade, em Lisboa, e com o qual o encenador e diretor do teatro Diogo Infante cumpriu o sonho antigo de fazer a montagem da peça, vai estar em cena até 29 de março de 2020, anunciou a produção.

Estreado a 11 de setembro último e representado 55 vezes, o espetáculo já foi visto por perto de 22.000 espectadores, tendo esgotado quase todas as apresentações pelo que vai manter-se em cena na sala principal do Trindade até 29 de março de 2020, acrescentou o teatro. Protagonizado por Gabriela Barros, Miguel Raposo e Soraia Tavares, a adaptação portuguesa da peça, que é considerada um dos maiores êxitos de teatro musical, tem encenação do diretor artístico do Trindade e está em cena às quartas, quintas e sextas-feiras, às 21:00, aos sábados, às 16:30 e 21:00, e, aos domingos, às 16:30. Da autoria de Fred Ebbe Bob Fosse, com tradução de Ana Sampaio, a peça conta com a versão portuguesa das canções, por Rui Melo. José Raposo, Catarina Guerreiro, Ana Cloe, Carlota Carreira, Catarina Alves, Filipa Peraltinha, Leonor Rolla, Mariana da Silva, Sofia Loureiro, David Bernardino, Gonçalo Cabral, João Lopes, JP Costa, Pedro Gomes e Ricardo Lima estão também no elenco do espetáculo, que tem direção musical de Artur Guimarães. Nos músicos estão Tom Neiva, André Galvão, Artur Mendes, Vítor Faria e Jorge Pereira, a coreografia é de Rita Spider, a cenografia, de F. Ribeiro, e os figurinos de José António Tenente. "Chicago" é uma produção do Teatro da Trindade INATEL e da Força de Produção.