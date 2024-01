Luís Aleluia, que morreu em junho de 2023, será substituído por Joaquim Nicolau, enquanto Adriano Luz e Renato Godinho, devido a motivos de agendas pessoais, serão substituídos por Rui Melo e Tomás Alves, respetivamente, acrescentou a produção à Lusa.

Joaquim Nicolau, Rui Melo e Tomás Alves interpretarão as personagens Telmo, Maria e o duque de Orsino, respetivamente.

Estreada a 26 de janeiro de 2023, “Noite de reis”, uma comédia musical com a qual Ricardo Neves-Neves se estreou no universo de Shakespeare, esteve em cena até 26 de março do ano passado, num primeiro prolongamento devido a reiterada procura de público e a sessões quase sempre esgotadas.

A peça esteve depois em digressão, tendo sido apresentada em cidades como Coimbra e Loulé, regressando à sala Carmen Dolores, no Teatro da Trindade, também devido à procura de público.