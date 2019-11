Com as Pega Monstro “em pausa” (“como somos irmãs nunca vamos deixar de estar uma com a outra e apesar de não estarmos a tocar continuamos a falar sobre isso”, diz a música), Maria Reis, que na banda era a vocalista e guitarrista, tem-se dedicado à música a solo.

“Maria”, o primeiro EP, foi “feito em casa” em 2017 “sem grandes pretensões de futuro, de que poderia iniciar a carreira a solo ou qualquer coisa assim”.

“Foi querer aproveitar um verão em vez de ir para a praia, ficar fechada no quarto a fazer música e desafiar-me a conseguir concluir sozinha, sem uma banda, sem alguém a produzir. Fui eu que produzi, que gravei os instrumentos e que compus e esse processo foi um bocado o que depois deu motivação para fazer uma coisa mais séria”, recordou em conversa com a Lusa.

Para Maria Reis, a “diferença maior” entre o EP e “Chove na sala, água nos olhos”, editado hoje, é que o álbum resulta de uma série de colaborações.