Chris Hemsworth festeja o 38.º aniversário esta quarta-feira e não foi "esquecido" pelos irmãos, o melhor amigo e treinador pessoal e o realizador dos filmes "Thor", que aproveitaram para gozá-lo nas redes sociais.

Taika Waititi, o realizador de "Thor: Ragnarok" (2017) e de "Thor: Love and Thunder", cuja rodagem terminou no início de junho, partilhou uma imagem do ator na cadeira da caracterização, recordando que "demora 13 horas para tornar este cabelo perfeito para o grande ecrã e tu aguentas como o campeão que és".

Separadamente, mas claramente em uníssono, Luke (dois anos mais velho) e Liam Hemsworth (sete anos mais novo) deram os parabéns com fotografias que se destacam pela ausência do aniversariante, reforçando a confusão entre os irmãos.

"Parabéns, irmão Chris Hemsworth! Amo-te companheiro, irei recordar para sempre esta viagem à região de Kimberly. Tantas memórias juntos", escreveu Luke Hemsworth a acompanhar a fotografia ao lado de Liam.

"Feliz aniversário, Chris Hemsworth", escreveu o irmão mais novo com a fotografia numa grande brincadeira com Luke.

Já Luke Zocchi, treinador pessoal e um dos melhores amigos de Chris Hemsworth, partilhou uma típica fotografia embaraçosa dos dois na adolescência, onde o ator claramente já se distinguia pela altura, mas sem o atual físico de super-herói.

"Parabéns a este ser humano especial Chris Hemsworth. Quando nos conhecemos no pátio da escola, há muitos anos. Sempre soube que chegarias à segunda eliminatória do 'Dancing with the stars'. Amo-te companheiro, tem um dia épico!", foi a mensagem.