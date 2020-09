O ciclo "Há Música na Casa da Cerca", na Casa da Cerca, em Almada, chega ao fim este sábado, dia 26 de setembro, às 21h30, com um concerto dos Mad Nomad. O projeto liderado por Catarina Santos vai subir ao palco para apresentar pela primeira vez o seu primeiro álbum, "Untamed", estado esta sexta-feira, a 25 de setembro.

Em comunicado, a organização frisa que o grupo Mad Nomad "cresce do jazz, sampling e spoken word": "Ferve nos sons de Lisboa, Londres e Nova Iorque, cidades onde a criadora do projecto tem vivido. A base dos poemas de spoken word que dão alma à banda cria um universo sónico urbano, em que o jazz, o hip hop e o sampling se unem num projeto de composições originais, com aspectos de colagem, manipulação de som e estruturas improvisadas ao vivo".

"O balanço da sexta edição não poderia ser mais positivo, pois, apesar das restrições impostas pela pandemia que impediram a realização presencial dos concertos, a sua partilha com o público através de transmissão online tem tido um alcance enorme, atingindo, até à data, 50 mil visualizações, com a ajuda e precioso apoio de todos os nossos parceiros de difusão", frisa a organização.