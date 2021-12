O palestiniano Muqata e os portugueses LAGOSS e OMNE atuam a 11 de dezembro no Passos Manuel, no regresso do ciclo Música Avançada àquela sala de espetáculos do Porto, anunciou hoje a organização.

"Iniciado em 2020, este ciclo programático propõe o expandir do olhar para as periferias, espaço essencial para a descoberta dos novos paradigmas da música contemporânea", refere a organização num comunicado hoje divulgado. Muqata, membro fundados do Ramallah Underground Collective, "cria música a partir de samples, field recordings e a sua própria maquinaria eletrónica". LAGOSS, trio experimental composto por Daniel Garcia, Gonçalo F. Cardoso e M Iaden Kurajica, editou no ano passado o álbum de estreia, "Musica Imaginaria de las Islas Vol.1", no qual "mergulha nas mitologias de uma ilha fantasma, habitada pelo borbulhar livre de diversas influências". A noite termina com "as escolhas musicais da dupla portuense OMNE". A organização lembra que a entrada no Passos Manuel "requer a apresentação de certificado de vacinação e um teste negativo realizado nos intervalos estipulados por lei". O teste pode ser feito "no laboratório instalado no piso térreo da Garagem Passos Manuel, em funcionamento entre as 23:00 e as 3:00".