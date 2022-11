A ideia do festival, inteiramente dedicado à divulgação da cultura portuguesa, surgiu em outubro do ano passado, fruto de uma conversa entre Christoph Dammann, atual secretário Municipal de Cultura de Kaiserslautern, e antigo diretor artístico do Teatro São Carlos, em Lisboa, e o cônsul-geral de Portugal em Estugarda, Leandro Amado.

“Manifestei-lhe o desejo de realizar um festival de cultura portuguesa durante todo um mês (...) Passados três meses daquela conversa, a Câmara Municipal de Kaiserslautern, através da ‘bürgermesterin’ [presidente], Beate Kimmel, transmitiu-me a abertura camarária para acolher e apoiar este projeto”, congratulou-se Leandro Amado.

“O programa inclui diversas manifestações artísticas, como as artes plásticas, a poesia, a música clássica, o folclore e o fado, que é o género musical português por excelência”, destacou Amado, em declarações à agência Lusa.

A iniciativa incluiu também uma palestra dedicada à importância da língua portuguesa e do seu ensino na Alemanha, e a inauguração da exposição “O impacto económico da língua portuguesa”.

“O objetivo é sensibilizar as autoridades estaduais para a necessidade de incluírem o português no seleto grupo das segundas e terceiras línguas estrangeiras ensinadas no sistema curricular (integrado) dos liceus da Renânia-Palatinado. O português é uma língua mundial e merece ser reconhecida como tal, para benefício, em primeiro lugar, daqueles que a estudam”, realçou o cônsul-geral.

De acordo com a Agência de Estatística Oficial alemã (Destatis), nos cinco estados federados que fazem parte da jurisdição do consulado-geral de Portugal em Estugarda (Baviera, Bade-Vurtemberga, Hesse, Renânia-Palatinado e Sarre) residem 66.500 portugueses.

No entanto, este indicador diz respeito aos que possuem unicamente a nacionalidade portuguesa. Se incluídos os cidadãos com dupla nacionalidade, este universo rondaria as 92 mil pessoas.

“O elevado nível de integração da nossa comunidade, o seu caráter trabalhador e ordeiro e uma certa introspeção faz com que a nossa comunidade e a sua cultura passem às vezes desapercebidas. Por essa razão, consideramos que a realização de um programa cultural variado, como o que conseguimos organizar em Kaiserslautern neste mês, fará com que Portugal e a cultura portuguesa estejam sob os holofotes da comunicação social da Renânia-Palatinado”, sublinhou o diplomata.

Além disso, destacou, este mês dedicado à cultura portuguesa deverá contribuir para o “reconhecimento do nosso país, a sua cultura e o contributo valioso que a nossa comunidade aportou para o desenvolvimento da sociedade de acolhimento, desde os primeiros fluxos migratórios, ocorridos há cerca de 60 anos”.

A cidade de Kaiserslautern situa-se a cerca de 200 quilómetros de Estugarda. A iniciativa começa na sexta-feira, 11 de novembro, com a inauguração da exposição da pintora portuguesa Maria Cunha, que ficará patente até 30 de novembro.