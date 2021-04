O Festival Mental é um festival de cinema, artes e informação que tem como objetivo promover a literacia e combater estigmas sobre saúde mental.

A quinta edição está marcada de 20 a 28 de maio, concentrando a programação no Cinema São Jorge, na Fábrica Braço de Prata e no Espaço Atmosfera M.

Da programação anunciada, os debates temáticos, que contam com a participação de psicólogos e psiquiatras e são complementados com a exibição de uma longa-metragem, serão dedicados à depressão, à ecoansiedade e à somatização.

No debate sobre ecoansiedade será exibido "No Coração da Escuridão", de Paul Schrader, e no encontro sobre depressão, o filme escolhido foi "Manchester by the Sea", de Kenneth Lonergan.