“Esta primavera os Clã tomam de assalto os clubes”, com passagem por “sete emblemáticas salas espalhadas por todo o país, e com direito a uma visita a Espanha”, refere a promotora Força de Produção, num comunicado hoje divulgado.

A digressão “Dá o que tem” arranca a 26 de abril no Musicbox, em Lisboa, seguindo-se depois concertos no Cine Incrível, em Almada, no dia 27, no Salão Brazil, em Coimbra, no dia 28, no Stereogun, em Leiria, no dia 29, e no Carmo 81, em Viseu, no dia 30 do mesmo mês.

“Após uma pausa de três dias, a banda regressa à estrada a 04 de maio para tocar no GrETUA (Aveiro), no Maus Hábitos (Porto) no dia 05, terminando a 06 de maio em Vigo, no La Fabrica de Chocolate Club”, lê-se no comunicado.

A promotora explica que esta digressão “nasce da vontade dos Clã de reencontrar a atmosfera vibrante e elétrica dos clubes e a forte proximidade com um público cúmplice e exigente”.

Nestes concertos, “informais e de palco aberto ao imprevisto”, a banda irá tocar temas de “Véspera”, editado em maio de 2020, bem como “canções que habitualmente não fazem parte do repertório ao vivo dos Clã, novas versões, entre outras surpresas”.