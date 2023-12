Quando for pedir um autógrafo, o melhor é ter canetas de várias cores à mão.

Claire Foy que vestiu a pele de Isabel II nas duas primeiras temporadas de "The Crown", da Netflix, recusou dar uma autógrafo a um fã na passada sexta-feira, dia 22 de dezembro, porque a caneta era azul.

No vídeo do momento, que foi partilhado nas redes sociais e que se tornou viral, a atriz britânica sublinha que não assina com canetas azuis. "Não uso azul, desculpa", disse Claire Foy. "O quê?", insistiu o fã. "Não uso azul", repetiu a atriz enquanto entrava no Rockefeller Center, em Nova Iorque.

Segundo o New York Post, momento depois a atriz aceitou dar um autógrafo a um outro fã, que tinha uma caneta preta.

Nas redes sociais, vários fãs têm defendido Claire Foy, alegando que é mais fácil digitalizar e falsificar uma assinatura com caneta azul. "A maior parte das celebridades e dos atletas são ensinados a não usar tinta azul, porque é possível digitalizar e falsificar a assinatura noutras coisas e vender", disse um utilizador nas redes sociais.