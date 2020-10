As CLAV Live Session (da CAISA – Cooperativa de Artes, Intervenção Social e Animação C.R.L.) focam-se na programação de concertos na sede do CLAV – Centro e Laboratório Artístico de Vermil, freguesia rural do Município de Guimarães.

O seu conceito permite que o público assista a espetáculos intimistas como se estivesse num estúdio de música, utilizando como escuta auscultadores de estúdio, para um número de 25 espectadores presenciais.

O modelo "é pioneiro em Portugal também por ser o primeiro projecto de programação nacional no país a utilizar o formato misto para as suas sessões com Público/ Transmissão Online através das redes sociais e plataformas de comunicação desde Janeiro de 2018", assinala a organização em comunicado.

Os concertos são transmitidos diretamente para o telemóvel ou computador de cada espectador em streaming de vídeo e todas as sessões são gravadas em vídeo e áudio para pós produção, sendo os conteúdos posteriormente disponibilizados na plataforma (site da CAISA).

"As opções artísticas passam por dar a oportunidade ao público de assistir a um conjunto de projectos principalmente emergentes mas, também, já consolidados e de várias linguagens artísticas. Permitem também aos projectos ficarem com registos que de outra forma não seria viável conseguirem, como por exemplo vídeos que poderão ser utilizados para a sua própria promoção", assinala ainda a organização.

Depois de concertos dos Unsafe Space Garden, em agosto, e Grutera, em setembro, a programação até ao final do ano conta com espetáculos dos Hot Air Balloon, a 16 de outubro; Atlantic Percussion Group, a 13 de novembro; e Spicy Noodles, a 11 de dezembro, todos a partir das 21h30.