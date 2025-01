O ciclo de concertos, que vai decorrer no Cineteatro Grandolense, resulta de uma parceria entre o Município de Grândola, no distrito de Setúbal, e a Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense (SMFOG), iniciada em 2023.

A iniciativa apresenta, este ano, “nove belíssimos espetáculos de jazz, com músicos de excelência e nomes de referência a nível nacional e internacional”, destacou a autarquia.

Com curadoria de Bruno Santos, músico e professor da Escola de Jazz Luiz Villas Boas do Hot Clube Portugal, a programação deste novo ciclo vai manter a orientação artística dos anos anteriores, “para que as pessoas se sintam próximas do jazz”.

“O programa pretende oferecer ao público uma visão abrangente das várias gerações do jazz, trazendo a Grândola músicos ‘veteranos’, grupos com jovens músicos ou um grupo de músicos finalistas da escola do Hot Clube”, resumiu.

Ao mesmo tempo, disse a câmara, “pretende-se mostrar uma diversidade estilística, dentro do chamado ‘jazz mainstream’, apresentando um repertório desde os clássicos do jazz a estilos mais contemporâneos”.

O Quinteto Madalena Caldeira vai ser o primeiro a atuar, às 21h30 desta sexta-feira, num espetáculo em que vão ser tocados “grandes clássicos e novas composições desta cantora da nova geração do jazz”, acompanhada por Hugo Lobo (piano), Mateus Saldanha (guitarra), Carlos Barretto (contrabaixo) e Gabriel Morais (bateria).

Para 28 de fevereiro, está agendado um concerto da banda Mingus Project, que vai tocar música de Charles Mingus, seguindo-se, no dia 29 de março, um espetáculo do grupo de alunos finalistas do Hot Clube, liderado pela contrabaixista Alice San Paio.

O Quinteto Maria Carvalho (25 de abril), a banda Rossy/Kanan (31 de maio), o Quarteto Mário Costa (27 de junho), o Quinteto Isabel Rato (25 de setembro) e o Trio Luís Lelis (24 de outubro) integram igualmente a programação do evento.

A temporada deste ano do Grândola, Vila Jazz vai encerrar, a 28 de novembro, com o Mr. Mónaco Trio, indicou a organização.