Com o período de férias e a estação mais quente do ano quase a terminar, há uma maior vontade em aproveitar os últimos momentos de lazer, ao ar livre, com a boa companhia de um livro. E é a pensar nos amantes de livros que a marca MEO oferece a todos os seus clientes dois meses de acesso a novos formatos de leitura através da plataforma da Kobo Plus e_Leya", anunciou a operadora em comunicado.

Com o objetivo de incentivar hábitos de leitura através de novos formatos digitais, e aproveitando a edição anual da Feira do Livro em Lisboa, a MEO, em parceria com a Kobo e a LeYa, disponibiliza aos seus clientes uma oferta exclusiva de 60 dias de utilização da Kobo Plus e_LeYa, a primeira plataforma de literatura digital em Portugal, com conteúdos exclusivos e com obras com elevada procura, não só em Português como em línguas estrangeiras.

"Consciente da importância do apoio à cultura, nas suas variadas expressões, desde a música, ao cinema, passando pela arte, literatura, património, gastronomia ou desporto, as marcas do grupo Altice têm vindo a apoiar projetos e iniciativas que evidenciam a sua forte ligação ao País e à língua portuguesa", frisa, em comunicado, o MEO.

A Feira do livro de Lisboa decorre de 25 de agosto a 11 de setembro, no Parque Eduardo VII, estando previstas diversas ações de divulgação e experimentação na Praça LeYa, o espaço do grupo editorial LeYa na Feira.