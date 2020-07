"A verdade é que o senhor Eastwood não tem nenhuma relação com nenhum produto de CBD e nunca deu tal entrevista", assinala o processo por difamação, que procura "responsabilizar as pessoas e entidades que se beneficiaram ilegalmente do seu nome e imagem".

O segundo processo tem como alvo 10 empresas e indivíduos de vários estados americanos acusados de usarem códigos de programação para que o nome do ator servisse para redirecionar buscas para os seus "sites".

"Colocaram, em sentido figurado, um cartaz com a marca do senhor Eastwood na entrada da sua loja eletrónica, para atrair clientes, e fizeram o consumidor acreditar que o senhor Eastwood estava associado ou apoiava essas empresas", destaca o texto da ação.

Clint Eastwood, que reclama uma indemnização de milhões de dólares em perdas e danos, também pediu que o tribunal determine que as empresas renunciem a todas as receitas derivadas do esquema.

Os envolvidos não responderam às tentativas de contacto feitas pela agência AFP.