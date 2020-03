Presente na mostra estará o escritor e desenhador italiano Carlo Ambrosini, que apresenta o seu último livro "Dylan Dog: O Imenso Adeus", marcando presença também na mostra 12 autores nacionais: Álvaro Santos, André Oliveira, Bernardo Majer, Carlos Zíngaro, Fernando Dordio, Filipe Abranches, Luís Louro, Mário Freitas, Miguel Jorge, Paulo Monteiro, Pedro Cruz e Zé Burnay.

"Percebemos que vem público do país inteiro, que frequenta outras iniciativas do género e, desde que foi criada a Coimbra BD, passou também a integrar este evento na sua agenda, sejam pessoas que procuram livros e contacto com os autores ou o público do cosplay", disse à agência Lusa a vereadora da Câmara de Coimbra, Carina Gomes.

A vereadora salienta que a programação alia "várias disciplinas artísticas", considerando que o evento tem conseguido "fidelizar público e entrar na agenda nacional".

"Há até alguma dificuldade, nos últimos anos, de encaixar todas as iniciativas na Casa Municipal da Cultura", realçou.

A iniciativa, organizada pela Câmara de Coimbra, é de entrada livre.

Entre quinta-feira e sábado, a mostra pode ser visitada entre as 10h00 e as 22h00 e, ao domingo, entre as 10h00 e as 18h00.