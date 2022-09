Os Coldplay anunciaram esta quinta-feira a transmissão especial e ao vivo do concerto que terá lugar no estádio do River Plate, em Buenos Aires.

A transmissão exclusiva do evento integral será em salas de cinema espalhadas em mais de 70 países, entre 28 e 29 de outubro.

Esta transmissão será dirigida pelo aclamado diretor vencedor do prémio BAFTA e nomeado aos Grammy, Paul Dugdale.

Os bilhetes para a sessão estarão à venda a partir de 15 de Setembro, às 19h00 (hora portuguesa), em coldplaycinema.live, onde os fãs também já se podem inscrever, para obter mais atualizações e informações.

Segundo o comunicado oficial, "o evento permitirá à base de fãs da banda a nível mundial a oportunidade de experienciar o aclamado espectáculo ao vivo dos Coldplay, 'Music Of The Spheres', que já vendeu mais de 5.4 milhões de bilhetes e arrecadou rasgados elogios de fãs e da crítica".

Neste concerto, a banda apresentará os êxitos incontornáveis da sua carreira, incluindo os clássicos "Yellow", "The Scientist", "Fix You", "Viva La Vida", "A Sky Full Of Stars" ou o mais recente "My Universe", num estádio repleto de luzes, lasers, fogos de artifício e pulseiras de LED.