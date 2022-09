Os Coldplay subiram ao Palco Mundo do Rock in Rio Brasil, no Rio de Janeiro, este sábado, dia 10 de setembro. Nas redes sociais e na imprensa brasileira, o concerto da banda britânica tem sido elogiado, sendo considerado o ponto alto da edição de 2022 do festival.

No palco da Cidade do Rock, o grupo liderado por Chris Martin surpreendeu os fãs ao cantar em português o tema "Magic".

Veja o momento:

"Obrigado por estarem aqui na chuva connosco, cantando tão lindamente. Obrigado por superarem o trânsito, a covid, a chuva, o preço dos bilhetes, as filas e todas as agruras que tiveram que superar para chegarem cá. Estamos tão felizes”, confessou Chris Martin no final do concerto.