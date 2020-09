Para assinalar os dias em que se realizaria o evento de cultura pop, a CITY - Conventions In The Yard, organizadora da Comic Con Portugal, em parceria com o Grupo GCI, responsável pela ativação digital, criaram a Comic Con Portugal 2020 Celebration. O evento digital vai decorrer nos dias 10, 11, 12 e 13 de setembro e promete "celebrar a cultura pop, diretamente na casa dos portugueses".

"Serão horas de conteúdos de todas as áreas do universo da cultura pop nacional e internacional, como cinema, TV e séries, música, gaming, banda desenhada e literatura, cosplay, Anime & Manga e Kids. Os fãs podem contar com painéis com convidados especiais, antestreias exclusivas, entrevistas, live stories e muito mais", explica a organização em comunicado.

Paulo Rocha Cardoso, Diretor Geral da Comic Con Portugal, lembra que, "devido a todas as contingências atuais, este ano, não podemos realizar o evento físico da CCPT como queríamos. "Sabemos que é um evento muito aguardado e acarinhado pelos fãs e por isso, tal como fizemos com o Drive In Comic Con Portugal, pensamos neste evento digital único, para continuar a nossa missão de trazer felicidade e confiança no futuro e num mundo melhor", acrescenta.

Bruno Batista, CEO do Grupo GCI, que detém a plataforma “Virtual Arena”, afirma que "este desafio é, sem dúvida, um dos mais aliciantes que já trabalhei tendo em conta o conceito, a razão e o propósito do evento".

A Comic Con Portugal 2020 Celebration vai decorrer no site oficial, através de duas salas digitais: a Arena Comic Con Portugal, que será de acesso público, e um Auditório Exclusivo, com acesso restrito através de login.

"A sala Arena Comic Con Portugal foi pensada como um programa em formato de talk-show", explica a organização. O ator e realizador Diogo Morgado e os irmãos gémeos Phelps (os gémeos Weasley de "Harry Potter") serão alguns dos convidados.

Já o Auditório Exclusivo "será uma sala privada com conteúdos especiais, onde serão exibidos conteúdos únicos da Comic Con Portugal e dos parceiros da indústria da cultura Pop presentes no evento". "Os participantes deste Auditório serão previamente selecionados através de passatempos e giveaways, que os parceiros do evento e a própria Comic Con Portugal irão desenvolver nas suas redes sociais", acrescenta a organização.

Atrvés da conta de Instagram da Comic Con Portugal, os seguidores poderão ainda "acompanhar entrevistas em live story da Comic Con Portugal com algumas personalidades do universo da cultura pop".

A programação completa do evento será partilhada nos próximos dias.