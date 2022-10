César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda vão da nova vida ao projeto Commedia a La Carte. Através de Rita Cruz, Filipa Duarte e Joana Castro, os humoristas vão apresentar espetáculos de uma nova geração para toda a família com a Commedia à La Carte Kids.

Numa primeira temporada composta exclusivamente por mulheres, os espetáculos terão o suporte de Mariana Rosa na guitarra, Maria Campos na bateria e Ana Roque no baixo ao longo de 16 sessões.

Commedia à La Carte Kids sobe aos palcos a partir de 29 de outubro e em várias datas de novembro, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, e de 26 de novembro e 18 de dezembro no Tivoli BBVA, em Lisboa.

"Os Commedia a La Carte começam assim a construir o seu legado através da descoberta e formação dos génios do futuro da comédia de improviso em Portugal, numa aposta que se pretende anual e que em cada temporada irá contar com a sua curadoria", assinala a promotora dos espetáculos em comunicado.

"Para as crianças e adolescentes que gostam de humor, de improviso e música poderá ser o primeiro contacto com este mundo fascinante, na companhia dos pais e de toda a família", acrescenta.

Os Commedia a La Carte também vão voltar aos palcos nos próximos dias, após dois anos em que as plateias estiveram condicionadas pela pandemia. Além das 32 sessões do novo espetáculo "Do nada" já anunciadas para Lisboa e Porto, entre 27 de outubro e 18 de dezembro, o fenómeno do humor de improviso chega às ilhas: os Açores recebem a estreia da temporada já esta semana, na sexta-feira, dia 7 de outubro, no Coliseu Micaelense, em São Miguel, e a Madeira no dia 29 de dezembro, no Centro de Congressos do Funchal.

César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda serão acompanhados pela sua banda de sempre, composta pelos músicos Guilherme Marinho (Guitarrista), Jaume Pradas (Baterista) e Nuno Oliveira (Baixista). A digressão encerra com um espetáculo no Multiusos de Guimarães, a 27 de janeiro de 2023.