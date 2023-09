Joana Marques vai apresentar o seu novo espetáculo ao vivo na Altice Arena, em Lisboa. "(Des)Confia", descrito como o "maior evento de desmotivação do mundo", está marcado para o dia 23 de março de 2024.

Esta terça-feira, dia 26 de setembro, nas redes sociais, a humorista revelou que o espetáculo está esgotado. "Como é que este país há-de andar para a frente?", gracejou Joana Marques na sua conta no Instagram.

Em tom de brincadeira, Sónia Tavares, dos The Gift, respondeu à publicação. "As pessoas estão absolutamente descontroladas, não entendo. Como é que se esgota assim uma Altice Arena, quando os músicos, os verdadeiros artistas, para o mesmo feito, são obrigados a trabalhar o triplo e mesmo assim... Mas enfim, com cunhas, chega-se a todo o lado. Assim se vê como vai este país e as prioridades do povo. Um tristeza", brincou a cantora.

"Está tudo bem! (mas, em princípio, vai ficar tudo mal). Se queres ser a tua pior versão, junta-te a mim a 23 de março na Altice Arena. Vamos 'fazer acontecer'", escreveu a humorista nas redes sociais.

Na Altice Arena, Joana Marques vai contar com vários convidados com "histórias nada inspiradoras"