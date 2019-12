Afastado dos holofotes há mais de um ano, Tony Carreira anunciou este terça-feira, dia 3 de dezembro, o seu regresso. O cantor vai voltar aos palcos em 2020 com uma nova digressão, que arranca dia 14 de março na Altice Arena, em Lisboa.

Esta sexta-feira, dia 6 de dezembro, o cantor revelou um novo single, "Estou Aqui". Na letra do tema, o músico cita alguns dos títulos dos seus maiores sucessos, como "Sonho de Menino", "A Vida que Eu Escolhi" ou "Cantor de Sonhos".

"Ao som de uma guitarra, escrevi o meu destino/ Eu não tinha mais nada, que o sonho de menino/ O sonho era pequeno, mas tão grande para mim/ Mas Deus ouviu e deu-me, a vida que eu escolhi/ Sou um cantor de sonhos, a vida quis assim/ E hoje o mesmo de sempre está aqui, com a mesma paixão da primeira canção/ Estou aqui/ Como primeira vez e com a mesma timidez, hoje estou aqui", canta Tony Carreira no tema.