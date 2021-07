“Como se o mundo existisse” é o novo livro da escritora madeirense Ana Teresa Pereira, editado pela Relógio d’Água e com publicação prevista para este mês.

Em entrevista à Lusa, a autora falou do processo de construção desta obra, das suas influências, do gosto pelos policiais e do desejo de ganhar um dos prémios destinados a esse género literário.

Sobre “Como se o mundo existisse”, o editor da Relógio d’Água, Francisco Vale, afirmou tratar-se de um livro que “reúne numa primeira parte vários contos da autora” e na segunda parte “integra ensaios breves sobre obras de diferentes autores”.

O processo de construção do livro é explicado por Ana Teresa Pereira, não a partir do seu início, mas olhando para trás desde o momento presente: “Retrospetivamente, tenho a impressão de que este livro se formou sozinho”.

“‘As Estátuas’ e ‘Os Monstros’ são contos que reescrevi mil vezes e que, no fundo, me metem medo”, afirmou.

Depois surgiram outros, “os contos ligados ao teatro: atores que representam mal, pessoas que desaparecem voluntariamente, pessoas quebradas, que não sabem quem são”.

“Era como pintar várias versões do mesmo quadro; os elementos eram os mesmos: os teatros vazios, as casas isoladas, o nevoeiro, a urze, as rosas”, acrescentou a escritora, que foi a primeira mulher a ganhar o Prémio Oceanos, em 2017, com o romance “Karen”.

Outros textos de “Como se o mundo existisse” são uma “série de prefácios” que encontrou, uns publicados, outros não, e que percebeu “que faziam parte do livro”.

“Há uma unidade muito grande entre os textos; nalguns casos acentuei as repetições, a repetição fascina-me”, esclareceu a autora.

“O resultado final tem algo de filme – um filme com poucos atores, poucos cenários, imagens recorrentes e uma lógica interna (um inconsciente?) que eu não questiono”, acrescentou a escritora, cujo universo literário é fortemente influenciado pelo imaginário cinematográfico.

Ana Teresa Pereira falou ainda de um outro conto que compõe a coletânea, chamado “The Adventure of the Red Dress”, que faz parte de uma antologia intitulada “The Return of Sherlock Holmes – Further Extraordinary Tales of the Famous Sleuth”, de Maxim Jakubowski, que será publicada em setembro deste ano pela editora independente Mango, sediada no estado norte-americano da Florida.

Existe ainda um outro conto - “What I Don’t Understand is the Music” – que fará parte de uma antologia da mesma editora com o título “Femmes Fatales”, adiantou a escritora.

Relativamente a projetos futuros, a autora contou que está neste momento a escrever um conto policial, com o título “Remind me Again”, ainda sem data de publicação prevista.

Admiradora confessa da escrita policial, Ana Teresa Pereira admitiu que “adorava ganhar um ‘Edgar’, um ‘Agatha’ ou outro prémio policial”.

“É quase um sonho infantil: cresci a ler, entre muitos autores, John Dickson Carr, Cornell Woolrich, Ellery Queen…”, contou.

Em 2006, a Relógio d’Água, que nos últimos anos tem vindo a editar a obra da autora, publicou um volume que reunia “Onze aventuras de Sherlock Holmes”, de Arthur Conan Doyle, selecionadas por Ana Teresa Pereira e com ilustrações de Sidney Padget.

Enquanto o almejado prémio não chega e as adaptações cinematográficas também não, está prevista para setembro a estreia absoluta da ópera "Até que a morte nos separe", da compositora Ana Seara, a partir do conto homónimo de Ana Teresa Pereira, com encenação de António Pires e direção do maestro Jan Wierzba.

Autora de mais de 40 títulos, publicados desde 1989, Ana Teresa Pereira, nascida no Funchal (ilha da Madeira), onde vive, criou dentro da ficção portuguesa uma obra tida como “singular” e com uma linguagem muito própria, quer no que respeita à temática, como à concisão da escrita.

O primeiro livro que publicou, "Matar a imagem", quando ainda era estudante e guia intérprete, valeu-lhe o Prémio Caminho Policial.

Desde então tem vindo a publicar regularmente, destacando-se, entre as suas obras, "Se nos encontrarmos de novo", vencedor do prémio PEN Clube na categoria Ficção, e "A Neve, O Lago", que obteve com o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores.