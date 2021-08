Em comunicado enviado à agência Lusa, este município do distrito de Castelo Branco refere que a Ajidanha vai apresentar o espetáculo “À Deriva”, no dia 06 de setembro, pelas 20:45, no Autitorium Comunale Sandro Rufolo, em Oliveto Citra.

A 37.ª edição do Festival de Teatro de Oliveto Citra, em Itália, decorre de 03 a 11 de setembro, é coordenado pela Associação Cultural Teatro Dei Dioscuri, com o patrocínio da UILT Campania e dell’Agita.

À Deriva, é um dos espetáculos que a Ajidanha tem em itinerância, tendo o mesmo estreado em maio de 2013, no estúdio da companhia, em Idanha-a-Nova.

O projeto consiste numa adaptação livre do texto teatral “Em Alto Mar”, de Slawomir Mrozek, a partir do qual se pretende criar uma “dramaturgia própria, uma linguagem cómica e visual, capaz de dialogar com a profunda crise de valores (sociais e institucionais) em que o país, e o mundo, estão mergulhados”.

O "Festival de Teatro Contemporâneo e de Compromisso Civil e Social", com nove dias de duração, vai apresentar oito espetáculos de companhias de todo o mundo.

Além da Ajidanha (Portugal), vão estar presentes o Grupo Et Cetera de Tbilisi (Geórgia), Teatro dei Dioscuri de Campagna (Itália), o Theatre group Beoksugol de Tongyeong (Coreia do Sul), o Theater – studio Parrallel de Baranovichi (Bielorrússia), o Youngster Theater - Studio Yorick de Rezekne (Letónia), o ‘Youth Theater Saula de Plunge district’ (Lituânia) e o So Trupa – Palatul Copiilor de Lasi, (Roménia).