A Companhia de Dança de Almada vai apresentar uma sequência da coreografia "The Art of Losing", de São Castro, na edição especial do festival SoloDuo NRW + friends, em Colónia, Alemanha, no próximo domingo, anunciou e estrutura.

A atuação vai decorrer durante a cerimónia de entrega de prémios do festival, e dá início à cooperação do certame com a Quinzena de Dança de Almada, prevista para setembro e outubro deste ano, e para a qual serão convidadas as peças premiadas. O festival SoloDuo NRW + friends é uma organização da rede de coreógrafos Barnes Crossing, em cooperação com o festival SzólóDuó Fesztivál, de Budapeste, Hungria.