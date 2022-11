Teresa Gafeira é a responsável pela dramaturgia e encenação do espetáculo, baseado no livro do escritor nascido na Escócia e publicado em 1908 que é considerado um dos maiores clássicos da literatura infantil.

O espetáculo fica em cena na sala de ensaios do TMJB até 18 de dezembro, com sessões aos sábados e feriados, às 16h00, e, aos domingos, às 11h00 e às 15h00.

O cenário e figurinos são de Sérgio Loureiro, o desenho de luz de José Carlos Nascimento, a música de Inês Proença e a interpretar estão Bruno Realista, Diana Vaz, João Farraia, João Maionde e Pedro Walter.