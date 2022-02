Numa publicação na rede social Facebook, a companhia de teatro anunciou que, “apesar de ainda estarem em curso alguns acertos finais e processos de equipamento e obras essenciais no médio prazo (em fase avançada de entendimento com a Câmara Municipal do Porto)”, já é certo que “por generosidade e entendimento com o Perpétuo Educação e Cultura, vai dispor de instalações próprias onde se sediar, ter sala de ensaios, escritório e depósito de guarda-roupa e adereços”.

A Seiva Trupe vai partilhar o uso do espaço sediado na Rua de Costa Cabral com a Opium da Sala-Estúdio Perpétuo, comprometendo a aí apresentar dois a três espetáculos anuais.

“Isto, apesar de só prever apresentar aí dois ou três espetáculos anuais, permanece a sua estratégia de todos os meses estar presente em atividade pública percorrendo outros locais emblemáticos da cidade”, pode ler-se na mesma publicação.

A sala-estúdio Perpétuo reabriu portas, no final de setembro de 2021, após 30 anos encerrada ao público.

Na agenda de 2022, a companhia de teatro, que andou “quase nove anos com a trouxa às costas”, estreia, no dia 27 de março, “Três Mulheres em Torno de um Piano”, um momento “especial” para o qual convidam todos os portuenses a estarem presentes, reunindo-se, pelas 18h00, junto ao Coreto da Praça do Marquês, numa caminhada até às novas instalações, “onde começa a ‘Festa’ deste novo tempo de um tempo novo para a Seiva Trupe-Teatro Vivo”.

A entrada é livre até ao limite da lotação.