“O triciclo”, do dramaturgo e cineasta espanhol Fernando Arrabal (1932), é a peça que a Companhia Dois apresenta, no dia 12, no Cine-Teatro de Torres Vedras.

Considerada uma das peças mais emblemáticas do autor espanhol, “O triciclo” centra-se na história de um grupo de marginais que tenta sobreviver numa sociedade moral e politicamente opressiva.

A interpretação é de João Reixa, Anabela Faustino, Alberto Quaresma, Alheli Guerrero e Ivo Alexandre, que também assina a tradução, o espaço cénico e a encenação.