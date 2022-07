Inseridos no programa cultural de arte-ciência da Fundação Champalimaud, “Bridges to the unknown - crossing art with science”, os espetáculos serão apresentados em parceria com a Associação de Turismo de Lisboa.

As coreografias da Companhia Retouramont propõem ao público “uma aproximação à cidade, valorizando-a, mas também um novo olhar sobre o seu património arquitetónico e urbanístico”, segundo a produção.

Após o espetáculo, está prevista uma conversa aberta ao público entre Fabrice Guillot, diretor e coreógrafo da Retouramont e Zach Mainen, neurocientista da Fundação Champalimaud, moderada pela jornalista Sara Sá.